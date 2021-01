Le Fonds de dépannage PA.RI.CI a soutenu 320 personnes

Depuis de nombreuses années, le Fonds de dépannage PA.RI.CI distribue des paniers de Noël à des familles et personnes en situation de vulnérabilité de la MRC de Rivière-du-Loup. Cette aide financière a pris encore plus de sens cette année en contribuant à atténuer les impacts engendrés par la pandémie et en permettant de faire face à l’augmentation des références, soit 25 de plus que l’an dernier.

L’organisme a ainsi soutenu 320 personnes (enfants et adultes) en provenance de 118 foyers différents, en distribuant notamment des bons d’achat d’épiceries et de pharmacies pour répondre aux besoins de base des familles. Le Fonds de dépannage PA.RI.CI vient en aide financièrement à des personnes et familles bénéficiant d’un suivi avec un intervenant·e du CLSC.

Cette initiative se concrétise année après année grâce à l’appui fidèle de bénévoles et de partenaires ainsi qu’à la collaboration d’intervenants·es du CISSS du Bas-Saint-Laurent de la MRC de Rivière-du-Loup qui évaluent les besoins et effectuent les références. L’organisme tient à souligner le soutien essentiel et indéfectible de la Guignolée Premier Tech, une tradition significative ancrée depuis plus de 20 ans dans l’entreprise.

«Le Fonds de dépannage PA.RI.CI est privilégié de pouvoir compter sur l’appui de Premier Tech et ses équipiers qui permet aux personnes bénéficiant d’un panier, de garder espoir. Ce soutien va bien au-delà du temps des Fêtes puisqu’il permet d’aider financièrement des personnes et des familles qui vivent des situations difficiles dans leur vie tout au long de l’année», souligne le président du Fonds, Louis-Étienne Vigneault-Cadrin.