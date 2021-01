L'APEQ fait preuve de solidarité pour un confrère pompier

Laval Roy et sa conjointe ont vu leur maison être la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi du 23 janvier dernier à Saint-Pierre-de-Lamy. La résidence est une perte totale. Un incident malheureux qui rappelle qu'aucun pompier n’est à l’abri d’un incendie, M. Roy étant lui-même pompier depuis de nombreuses années du service incendie de St-Honoré/St-Pierre de Lamy.



Un élan de générosité s’est fait sentir partout dans la communauté. Claude Gravel, président de l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec a mis la main à la pâte pour leur apporter support et réconfort. «Il n’y a pas de mots pour exprimer notre tristesse de voir notre confrère sapeur de perdre sa maison par les flammes à cette période-ci de l’année et la crise sanitaire» a commenté le président, Claude Gravel.

Une collecte lancée par Gino Fortin, directeur du service incendie de Rivière-Bleue et membre de l’Association des Pompiers de l’Est-du-Québec a réussi à amasser un montant de 1 100$ au sein des services incendies. Ce petit geste s’ajoute aux actions faites partout parmi les membres pour des dons et des achats essentiels sachant que cela ne remplacera pas les souvenirs perdus, mais les aidera à se rebâtir tout en leur apportant soutien et réconfort.

Heureusement, personne n’a été blessé lors de l'incendie.

De tout cœur, l’APEQ encourage la communauté à se joindre à cet élan de générosité. Sur les réseaux sociaux, une plateforme GofundMe a été créée. Lindsay Roy, la fille du couple sinistré est en charge d’un compte à la caisse pour ses parents, où les fonds sont déposés. L'argent ramassé sera utilisé pour l'achat de vêtements, de biens essentiels.