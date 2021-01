La femme d’affaires Karine Anctil ouvrira un RONA à La Pocatière

Un centre de rénovation RONA s’installera ce printemps au 1011, 1re rue Poiré, à La Pocatière. Le projet est celui de la femme d’affaires Karine Anctil qui est déjà propriétaire du magasin RONA de Rivière-du-Loup.

Le bâtiment, qui abritait une quincaillerie jusqu’en décembre dernier, subira d’importants changements au cours des prochaines semaines. Le magasin affilié à RONA, dont l'ouverture est prévue au début du mois d'avril, permettra la création et le maintien d’une dizaine d’emplois.

«Mon objectif avec ce nouveau magasin est de pouvoir offrir le même service aux rénovateurs amateurs et professionnels locaux que celui offert à Rivière-du-Loup. Notre équipe sera au service des projets de toute taille de nos clients, avec une sélection de produits élargie et un accompagnement personnalisé», indique Karine Anctil. «Depuis le début de la pandémie, nous avons vu plusieurs communautés riveraines perdre leurs commerces de proximité et nous sommes fiers de pouvoir assurer la continuité de l’offre aux citoyens et citoyennes de La Pocatière et des alentours.»

Une fois les rénovations terminées, le magasin de 22 500 pieds carrés présentera une cour à bois intérieure de 10 000 pieds carrés avec service au volant. Les clients pourront entrer avec leur voiture d’un côté, mettre la marchandise dans leur véhicule et ressortir de l’autre côté.

Avec l’ajout de la sélection de bois et de matériaux de construction, le centre de rénovation offrira plus de 10 000 produits sur place et une sélection de produits encore plus vaste sur le site de l’entreprise. Les achats faits en ligne pourront être ramassés de façon sécuritaire à l’extérieur du magasin, ou encore être livrés à domicile par colis ou par camion grâce à la flotte de camions de livraison dédiée à l’entreprise.

«Karine fait partie de ceux et celles au sein de notre réseau de marchands affiliés qui se démarquent par leur sens entrepreneurial développé, leur vision stratégique, leur service résolument axé sur les besoins des clients et leur remarquable implication dans leurs communautés. Nous sommes heureux de voir tous les défis habilement relevés par la famille Anctil depuis qu’elle a joint notre réseau en 2009 et d’accompagner Karine dans la réalisation de cette étape importante», souligne Philippe Element, vice-président, Ventes et services aux marchands RONA chez Lowe’s Canada, félicitant l’entrepreneure pour l’implantation de son deuxième point de vente sous l’enseigne RONA.