Maigrir ou mourir: le parcours inspirant de Jonathan Beaulieu

En 2015, âgé de 23 ans, Jonathan Beaulieu pesait plus de 700 livres. Il se fait alors donner un ultimatum qui changera le cours de sa vie : perdre du poids ou mourir. C’est à ce moment que le jeune homme a pris la décision d’entreprendre les efforts nécessaires pour atteindre son objectif de départ, perdre 450 livres. Maintenant âgé de 28 ans, Jonathan pèse 230 livres, soit 20 de moins que ce qu’il visait.

Sa toute première chirurgie pour perdre du poids a eu lieu en 2015. L’homme a dû passer plus de deux mois en convalescence à l’hôpital sans pouvoir manger de nourriture et pouvant seulement ingérer certains liquides. Ce processus rigoureux lui aura permis de perdre 100 livres, et c’est ainsi qu’il a pu entamer son cheminement vers une meilleure santé physique et mentale. Il a également subi une deuxième chirurgie en 2017 afin de l’aider à stabiliser son poids à long terme.

Il se remémore ces longues et pénibles journées passées enfermé à l’intérieur à regarder la télévision et à jouer aux jeux vidéo. Jonathan ajoute qu’à l’époque, il faisait de la rétention d’eau aux jambes, diagnostic commun chez les personnes en surplus de poids. « Maintenant, je peux travailler, je peux conduire, je peux aller faire des activités dehors. Avant, j’habitais chez ma grand-mère et j’étais sur l’aide sociale. Je ne sortais pratiquement pas et je me faisais arrêter par la police parce que je ne pouvais pas porter ma ceinture de sécurité », a-t-il déclaré.

Accompagné depuis le tout début par une travailleuse sociale, Jonathan se fait encourager par cette dernière à pratiquer un sport qui lui permettra de garder la motivation nécessaire pour sa perte de poids significative. Membre d’un club de boxe à Rivière-du-Loup depuis maintenant cinq ans, il est suivi de près par un entraîneur privé et pratique régulièrement cette discipline. L’homme souhaite prendre davantage de masse musculaire, chose qu’il pourra réaliser avec l’aide de son coach. Il désire éventuellement se faire opérer pour retirer son excès de peau.

Jonathan Beaulieu est une source d’inspiration pour plusieurs qui, tout comme lui avant, hésitent à entreprendre un mode de vie plus sain. Ce dernier raconte qu’il vient tout juste de faire l’achat de sa première maison avec sa conjointe et que son couple essaie présentement d’avoir des enfants, chose qui lui était impossible lorsqu’il souffrait d’embonpoint. Son histoire est la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de soi-même. Tout réside dans la détermination et la volonté de vouloir changer pour le mieux.