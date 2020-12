Le jeu Kasscrout pour découvrir comment sont produits les aliments

Avec la période des Fêtes toute particulière que l’on vit, plusieurs familles cherchent des activités originales et constructives pour égayer le congé. L'Union des producteurs agricoles (UPA) a pensé à elles en leur proposant le jeu Kasscrout permettant aux plus jeunes de découvrir comment sont produits les aliments.

«De plus en plus de Québécois affirment leur volonté de consommer plus localement. Nous croyons que ce nouvel outil éducatif permettra d'informer les jeunes et leurs familles sur les pratiques agricoles d'ici, afin de les aider à faire des choix de consommation plus éclairés», affirme Marcel Groleau, président de l'UPA.

Ce jeu virtuel est disponible gratuitement au www.kasscrout.ca. Dès leur arrivée, les joueurs plongent dans un univers parallèle qui ressemble étrangement au Québec. Ils y découvrent une roulotte de rue pas comme les autres, le Kasscrout, où l'on ne sert que des plats apprêtés avec des aliments frais, et deviennent les coursiers de ce drôle de resto qui n'a ni garde-manger ni frigo. Dans chaque mission, ils doivent parcourir la carte d'un vaste territoire pour récupérer l'ingrédient demandé par le chef. Les personnages rencontrés en cours de route leur demandent un peu d'aide avant de leur remettre des aliments.

Le jeu Kasscrout a été pensé pour plaire aux jeunes de 9 à 12 ans. Il offre également à leurs familles l'occasion de découvrir comment sont produits les aliments qui se retrouvent dans leur assiette. Le jeu est composé de 15 missions incluant plus de 50 mini-jeux. Chaque mission accomplie est récompensée par une réelle recette de La Tablée des chefs qui pourra être concoctée en famille. On invite d'ailleurs les cuistots à partager des photos de leurs plats sur les réseaux sociaux, avec le #KasscroutUPA.

Enfin, une section Parents du site Web permet d'approfondir les apprentissages en famille et de découvrir de nombreux mots de vocabulaire associés à la production agricole et forestière.

De plus jusqu’au 9 janvier 2021, les familles pourront participer au concours Ma région solidaire. En accomplissant leurs missions, les joueurs participants accumuleront des portions de pâté chinois solidaire qui permettront ensemble de remettre des cartes-cadeaux de Provigo à des familles de trois régions gagnantes.

Comme on peut le constater, il y a plein de facettes au jeu Kasscrout. L’animatrice et chanteuse Marie-Eve Janvier en fait également partie, virtuellement. Fidèle complice de l'UPA, l'organisme agricole a intégré dans le jeu un personnage à son effigie, qui s’appelle Eve-Marie Février, et qui vient en aide aux joueurs. «Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à ce beau projet qui mettra en lumière le travail des agriculteurs d'ici», déclare Marie-Eve Janvier, ambassadrice du jeu Kasscrout.