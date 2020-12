COVID-19: fermeture des bureaux administratifs de la Ville de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles restreint l’accès public à ses services administratifs en vue d’assurer la sécurité de ses employés et du public tel que recommandé par le gouvernement du Québec. Ainsi, l’accès public à l’hôtel de ville et à la Caserne 51 n’est plus possible et ce, jusqu’au 10 janvier 2021.

Les ressources demeurent toutefois en poste et vous pouvez les joindre par téléphone au 418 851-1995, par courriel ou au courriel général [email protected] L’administration municipale privilégie donc la distanciation sociale pour prévenir le plus possible la propagation du coronavirus (COVID-19), tout en maintenant en fonction ses services essentiels.

Prenez note que la bibliothèque Anne-Marie D’Amours sera fermée du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021. Le service reprendra le 12 janvier avec le service de prêts sans contact à moins que les directives gouvernementales n’évoluent d’ici l’ouverture.

Au service des loisirs, les activités de bains libres et de patinage libre sont toujours en cours. Vous devez vous inscrire pour pouvoir y participer. L’aire de jeux Adrien-Côté est en préparation actuellement et sera prête pour la période des Fêtes. Toutes les directives de santé publique doivent être respectées afin de maintenir ces services. Vous pouvez consulter ces directives et vous inscrire aux activités en consultant le site internet de la municipalité sous l’onglet sport et loisirs.

Rappelons que la Ville de Trois-Pistoles recommande à la population de demeurer attentive aux consignes de sécurité émises par les autorités publiques en lien avec la pandémie du coronavirus (COVID-19). Pour ce faire, vous pouvez consulter le www.quebec.ca/coronavirus ou joindre la ligne téléphonique suivante: 1 877 644-4545.

Actuellement, quelques cas sont rapportés dans la MRC. C’est par mesure de prévention et pour suivre les directives gouvernementales que la Ville met de l’avant ces mesures, pour assurer la sécurité de sa population, mais aussi de ses ressources humaines qui œuvrent activement dans les différents services.

Les autorités municipales poursuivront l’émission d’avis afin de suivre l’évolution de la situation. Demeurez informés de la situation en consultant fréquemment le site web au www.ville-trois- pistoles.ca ou la page Facebook du Service des incendies et sécurité civile de la Ville de Trois- Pistoles (www.facebook.com/Caserne51/).

Vous pouvez aussi joindre le 418 851-1995 ou vous abonner à l’infolettre de la Ville en écrivant à [email protected] D’autres avis suivront en regard de l’évolution de la situation.