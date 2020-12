Tourisme Bas-Saint-Laurent rappelle l’aide financière accessible pour les entreprises touristiques

Tourisme Bas-Saint-Laurent et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec rappellent aux propriétaires d’entreprises oeuvrant dans le secteur que des outils sont disponibles pour les soutenir pendant la crise de la COVID-19.

Des programmes sont en effet offerts pour soutenir les entrepreneurs qui font face à des investissements considérables pour ajuster leur offre et respecter les normes sanitaires. L’Alliance compte actuellement sur une contribution de 7 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec afin d’appuyer les entreprises touristiques dans l’adaptation aux normes sanitaires dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Elle note qu’il est toujours temps de déposer une demande. Si le projet de votre entreprise est admissible, un montant allant jusqu’à 30 000 $ pourrait vous être accordé afin de vous soutenir dans la réalisation de celui-ci. Rappelons que les demandes peuvent être présentées rétroactivement, permettant de couvrir des travaux réalisés depuis le 1er juin 2020. Ce soutien financier est disponible jusqu’à épuisement des fonds ou, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2021.

Il y a aussi l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), un programme de soutien financier du gouvernement du Québec visant notamment l'adaptation aux nouvelles normes sanitaires.

Vous avez besoin de masques, de visières, de gants, de séparateurs en plexiglas, de savon et d’assainisseur, de nettoyants, de papier à mains et d’autres produits sanitaires ? La Centrale d’achats en tourisme permet à l’ensemble de l’industrie touristique de bénéficier de prix moindres sur ces différents items.

On fait aussi référence à l’application Alerte COVID comme un outil supplémentaire qui permet à tous, partenaires, clients, fournisseurs, de se protéger, tout en aidant à briser le cycle d’infection. Santé Canada met à la disposition des entrepreneurs divers produits numériques et imprimables pour comprendre l’application et la promouvoir.

Tourisme Bas-Saint-Laurent est disponible et outillé pour vous informer et répondre à vos questions. «Soyons solidaires et agissons en tant que catalyseurs de la relance économique à court, moyen et long terme», a mentionné Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.