Un nouveau projet de réduction des déchets pour les citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, en collaboration avec la Régie Intermunicipale des Déchets de Témiscouata et Amarante-épicerie écologique, lance le projet Poubelle rebelle! Il s’agit d’une démarche de réduction des déchets accompagnée par la coopérative Incita.

Les différents collaborateurs tiennent à remercier l’entreprise Cascades Emballage carton-caisse - Cabano pour son soutien financier important à la réalisation de ce projet qui permettra de mobiliser la communauté autour du développement durable.

Pendant quatre mois, les citoyens inscrits recevront des trucs et astuces pour réduire leurs déchets et seront informés sur les différentes ressources et services disponibles dans la région. Ce groupe veut offrir une façon de s’entraider et de partager ses connaissances, le tout sans jugement et au rythme de chacun. Il s’adresse autant à ceux qui souhaitent réduire leur consommation de déchets et qui n’ont pas encore emboîté le pas que les initiés qui veulent aller encore plus loin! Les citoyens intéressés peuvent s’inscrire, avant le 1er février, au www.ridt.ca.

De plus, pour lancer la démarche, il y aura une conférence présentée par Mélissa De la Fontaine, le 28 janvier 2021, à 19 h, au BeauLieu Culturel du Témiscouata. En 2013, Mélissa adoptait pour la première fois une résolution du jour de l’an, celle de tendre vers un mode de vie zéro déchet.

Lors de sa conférence, elle racontera les hauts et les bas de cette belle aventure des dernières années : ses succès et ses échecs, ses bons et ses mauvais coups. Sans prétendre détenir la recette ultime du zéro déchet, elle partagera ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de (sur)consommer.

La conférencière sera présente par téléconférence. Il est possible de participer à l’évènement en salle pour échanger avec le groupe ou encore d’assister virtuellement à la conférence. C’est gratuit et il faut réserver sa place au www.blct.ca.

La bibliothèque Au fil des pages propose également une sélection de livres en lien avec l’environnement. Une autre belle façon de s’informer sur cet enjeu.

Pour toute question en lien avec ce projet, les citoyens peuvent communiquer avec Anacha Rousseau, à [email protected] ou au 418 854-2116, poste 218.