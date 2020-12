Démasquez les 24 finalistes du 45e gala des Prestiges

C’est sous le thème «Démasquez» que seront honorés les entreprises et organismes finalistes du 45e gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Le gala, qui se tiendra le 17 février prochain en formule virtuelle sera diffusé en direct du Plateau-RDL issu de la collaboration des Productions Giard et de l’Hôtel Universel.

Cette grande soirée sera l’occasion par excellence de souligner l’incroyable travail des dirigeants de chez nous qui ont fait preuve d’innovation et de résilience durant les derniers mois. Au cours de la dernière année, les entrepreneurs ont travaillé dans l’ombre et redoublé d’efforts pour maintenir le cap durant cette période marquée d’incertitude. Ils ont dû s’ajuster aux nouvelles réalités sanitaires, adapter leurs services aux nouveaux comportements de leurs clients et parfois même se déployer dans de nouveaux marchés. Il est maintenant temps de démasquer leurs exploits et dévoiler au grand jour leurs bons coups.

MISE EN CANDIDATURE

Cette année, les dirigeants de la Chambre de commerce ont décidé d’innover eux aussi et faire participer un grand nombre de partenaires pour le choix des 24 finalistes. Des institutions financières, des firmes comptables, des organisations offrant des services financiers et d’accompagnement aux entreprises ont mis la main à la pâte et proposé des entreprises et organismes pour chacune des 8 catégories régulières.

«Cette première étape nous a permis de valider d’une certaine manière la viabilité financière de l’entreprise et son potentiel de développement puisque les recommandations provenaient directement d’une organisation possédant ces informations», mentionne Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Par la suite, un comité externe à la Chambre de commerce, composé de 5 personnes œuvrant dans le milieu entrepreneurial, s’est réuni afin de sélectionner 3 finalistes par catégorie selon d’autres critères pouvant être mesurés : investissements, expansion, développement de main-d’œuvre et formation, implication dans le milieu et en dehors de la région et finalement le facteur COVID-19. «Ce processus a demandé beaucoup de travail, mais nous désirions faciliter la démarche pour les entrepreneurs afin que ces derniers n’aient pas à remplir un cahier de candidature et se mettre eux-mêmes en nomination», conclut madame Collin.

LES FINALISTES

Les entreprises et organismes finalistes de la 45e édition sont :

Organisme à but non lucratif ou d’économie sociale : Espace Centre-Ville, Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

Employeur de choix : Transport Rivière-du-Loup, Martin Portes et Fenêtres et Usinage FR.

Agriculture et agroalimentaire : Pat BBQ, Distillerie Fils du Roy et Racine Boulangerie fermière.

Innovation, technologie et exportation : Verbois, AMT Moulage et Industries Rototeck.

Repreneuriat : Alain Normand Transport, Rona Rivière-du-Loup et Clinique Dentaire McNeil et associés.

Commerce et services | 30 employés et moins : Station Houblon, Batteries Expert et Librairie du Portage.

Commerce et services | 31 employés et plus : Groupe Grand-Portage, CB4S (Construction Béton 4 Saisons) et Résidence des Bâtisseurs – Rivière-du-Loup.

Entreprise de transport, fabrication et transformation : Groupe Lebel, Tourbières Berger et Atelier du Bois St-Laurent.

Réservez vos billets dès maintenant pour assister à cette soirée virtuelle mémorable et remplie de surprises en communiquant avec l’équipe de la Chambre de commerce au 418 862-5243 ou encore directement en ligne au https://www.monreseaurdl.com.