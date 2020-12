Le Parti conservateur du Canada confirme la candidature de Bernard Généreux

Le 17 décembre dernier, le Parti conservateur du Canada (PCC) a annoncé que le député de Montmagny - L’Islet – Kamouraska - Rivière-du-Loup se présentera pour une cinquième fois afin de représenter les citoyens de sa circonscription.

Tous les documents ont été officialisés par la permanence du Parti conservateur du Canada. Il sera aux côtés de son nouveau chef, Erin O’Toole afin de présenter la nouvelle plateforme électorale du PCC.

«Je suis très heureux comme chef du Parti conservateur de pouvoir compter sur la présence de Bernard dans notre équipe. Sa sensibilité aux enjeux de sa région, sa détermination à protéger la langue française et son engagement politique sont des atouts pour notre formation. Bernard s’assure de faire rayonner Montmagny - L’Islet – Kamouraska - Rivière-du-Loup et me rappelle régulièrement sa fierté de représenter cette circonscription», a mentionné M. O’Toole.

Le député conservateur de Montmagny - L’Islet – Kamouraska - Rivière-du-Loup souhaite poursuivre son engagement auprès des citoyens de la circonscription : «Je suis particulièrement heureux de l’appui indéfectible des membres de l’Association à mon égard. À l’instar des citoyens et citoyennes de Montmagny, l’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup qui, lors de la dernière élection, m’ont témoigné leur appréciation en grand nombre, j’avance avec une confiance renouvelée.»