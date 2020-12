Pohénégamook : une variation de l’ordre de 2 % du compte de taxes

Le conseil municipal de la Ville de Pohénégamook a adopté, lors de la séance extraordinaire du 9 décembre dernier, un budget de fonctionnement de 5,23 M$ pour l’année 2021. Un citoyen ayant une propriété raccordée au système d’égout et d’aqueduc pourra s’attendre à une variation de l’ordre de 2 % à son compte de taxes.

Cette adoption vient conclure l’exercice budgétaire entamé depuis plusieurs mois, au cours duquel l’administration de la Ville s’est positionnée afin de répondre, de manière équilibrée et respectueuse de la capacité de payer des citoyens, à ses trois grandes orientations stratégiques : la vitalité de sa communauté, l’attractivité du milieu et la rétention de la population sur son territoire.

Les dépenses rattachées au budget 2021 totalisent 5 231 287 $, soit une hausse de 182 957 $ comparativement à celles de 2020. Cet écart s’explique principalement par le remboursement des règlements d’emprunt pour la construction du nouveau bâtiment multifonctionnel, des travaux majeurs de réfection du rang Notre-Dame-des-Champs de même que la hausse des coûts du recyclage, attribuable notamment à la COVID-19.

Un gel des taxes foncières est ainsi prévu, afin de permettre un répit à la population en ces temps plus difficiles. Un rajustement au niveau des taxes de service est cependant à prévoir, afin de pallier à l'augmentation du coût de traitement des matières recyclables. Le service de la dette sera également en légère hausse, compte tenu de la réalisation d’importants projets d’infrastructures sur le territoire. Au final, un citoyen ayant une propriété raccordée au système d’égout et d’aqueduc pourra s’attendre à une variation de l’ordre de 2 % à son compte de taxes.

Le budget 2021 permettra la poursuite de la mission de la Ville, soit de créer un environnement optimal pour l’épanouissement des familles, des organismes et des entreprises. Au cours de l’année, la Ville de Pohénégamook désire finaliser les grands dossiers déjà entamés et mettre de l’avant de nouveaux projets, notamment la modernisation de trois tronçons majeurs des réseaux d’aqueduc et d’égouts, le lancement d’un nouveau programme d’incitatifs fiscaux pour les entreprises, l’adoption d’une Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux résidents, ainsi que l’aménagement de l’Espace Village-relais qui permettra de bonifier les services aux visiteurs.

«En adoptant ce budget, la Ville de Pohénégamook démontre sa volonté à respecter la capacité de payer des citoyens tout en poursuivant les efforts consentis afin de réaliser nos orientations de vitalité, d’attractivité et de rétention sur notre territoire», mentionne Louise Labonté, mairesse.

Le nouveau programme triennal d’immobilisations 2021-2023 a également été adopté au cours de la même soirée. Celui-ci totalisera 16,2 M$ pour les trois prochaines années. Pour l’année 2021, les coûts sont évalués à 5,09 M$, incluant près de 82 % de sources de financement externes, provenant de subventions gouvernementales (69 %), des fonds éoliens (7 %) et de la taxe sur l’essence (6 %).