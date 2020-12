Soirée festive : Denis Tardif exclu du caucus de la CAQ

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, est exclu du caucus de la Coalition Avenir Québec, après que des images le montrant festoyer avec des collègues dans un bar de Rivière-du-Loup aient été diffusées.

C'est M. Tardif lui-même qui a pris la décision de se retirer temporairement, a confirmé le cabinet du premier ministre François Legault en après-midi.

Cette décision survient après que l'homme politique et des membres de son bureau de comté se soient réunis, mercredi soir, à la microbrasserie Aux Fous Brassant de la rue Lafontaine. La vidéo qui circule, filmée à son insu et partagée par TVA Nouvelles, montre le député marcher sans son masque, faire plusieurs accolades et ne pas respecter la distanciation de deux mètres. Il apparait sous l'effet de l'alcool.

Dans une déclaration envoyée aux médias, Denis Tardif a reconnu avoir eu une «attitude non exemplaire». Il concède avoir fait une erreur.

«Bien qu’en zone orange, nous pouvions être entre amis à la table, en tant que député, j’aurais dû montrer l’exemple et limiter mes contacts», a-t-il mentionné, rappelant que la situation actuelle est «inquiétante» au Québec et que le réseau de la Santé est «sous pression».

«Comme tout le monde, je me dois de respecter les consignes, ce que je m’efforce de faire à l’habitude. Cette soirée n’aurait pas dû avoir lieu, c’était une erreur, et je tiens à m’en excuser sincèrement. Cette situation ne se reproduira plus», a-t-il complété.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens furieux ont reproché au député son incohérence, lui qui encourage régulièrement le respect des mesures sanitaires depuis le début de la pandémie.

De nombreuses personnes ont également interpellé le premier ministre sur cette situation. Son cabinet considère d'ailleurs que «les images véhiculées dans les médias sont inacceptables» et que M. Tardif a commis une «grosse erreur de jugement».

«Nous prenons la situation très au sérieux. Notre réseau de la santé est extrêmement sous pression et des vies sont en jeu. À un moment particulièrement critique de cette deuxième vague, pendant lequel nous demandons des efforts supplémentaires à toute la population, nous sommes d’avis que nos élus doivent être les premiers à se comporter selon les règles établies», a fait savoir le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre.

Le retrait de Denis Tardif est effectif pour une durée indéterminée. Par le fait même, il ne sera plus président de séance et siégera comme député indépendant.