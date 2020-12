Fermeture temporaire pour Rivière-du-Loup en spectacles

À la suite des dernières annonces du gouvernement du Québec, les bureaux administratifs ainsi que la billetterie du Centre Culturel Berger fermeront leurs portes du 17 décembre jusqu’au 10 janvier inclusivement.

Néanmoins, un service de billetterie par téléphone demeurera en fonction au 418 867-6666, du 17 au 19 décembre ainsi que du 21 au 23 décembre inclusivement, de 12 h 30 à 17 h 30. La clientèle pourra faire ses achats en ligne en tout temps au rdlenspectacles.com. Tel que prévu, les noms des deux gagnants du concours des Fêtes seront dévoilés le 22 décembre à 16 h 30.

Cette nouvelle annonce ne touchera pas la tenue des spectacles de la programmation hivernale, débutant le samedi 16 janvier 2021. Aucune annulation et aucun report de spectacle ne seront donc nécessaires. S’il y a lieu, l’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles informera sa clientèle de tout changement, mais demeure très confiante à l’idée de reprendre ses activités de diffusion comme prévue à la mi-janvier.

«Au nom de toute l’équipe, je vous remercie et vous souhaite nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que cette nouvelle année soit réconfortante, empreinte d'amour et d'entraide et nous vous souhaitons de passer des moments de joie avec ceux qui vous sont chers. Nous avons hâte de vous retrouver le 11 janvier», témoigne Frédéric Roussel, directeur général.