La Giboulée : une tempête de plaisir à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac lance une toute nouvelle programmation hivernale : La Giboulée! Plusieurs activités variées mettront en valeur les trois parcs de Témiscouata-sur-le-Lac. Plusieurs aménagements seront mis en place pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de bouger tout en profitant de l’extérieur!

Cette programmation, parfaitement adaptée aux normes sanitaires de la Direction régionale de la santé publique, offrira aux citoyens différentes occasions de s’amuser dehors tout en restant proche de la maison. L’hiver sera animé à Témiscouata-sur-le-Lac!

Parc Esdras

Les enfants seront heureux de pouvoir profiter d’un espace pour jouer dans la neige et d’un jeu de cibles avec des balles de neige dans le parc Esdras. Pour que les citoyens puissent se tenir au chaud, un espace avec un foyer avec des chaises Adirondacks sera aussi aménagé. Des bacs Wixx avec du matériel pour construire des forts seront également sur place en permanence pour amuser les enfants.

Parc Clair Soleil

Plusieurs occasions de bouger sont aussi offertes dans le Parc Clair Soleil. On retrouvera une patinoire extérieure ainsi que des sculptures lumineuses malléables. La patinoire sera ouverte dès que la température le permettra et elle sera utilisée uniquement pour le patinage libre. Un espace foyer sera également offert avec des tables de pique-nique pour permettre à la communauté d’enfiler leurs patins. Certains sentiers de marche du Parc Clair Soleil seront déneigés au grand bonheur des marcheurs.

Parc de la Marina

Les citoyens auront beaucoup de plaisir avec les jeux géants qui seront installés, tels que jeu de poches et jeu de shuffleboard sur glace. Une patinoire extérieure pour le patinage libre ainsi qu’un espace foyer seront à la disposition de la population au parc de la Marina.

Les patinoires ainsi que les différentes activités seront offertes de façon progressive et selon les conditions météorologiques. Pour plus de détails, les citoyens peuvent consulter la page Facebook Loisirs Témiscouata-sur-le-Lac et le site web de la Ville www.temiscouatasurlelac.ca.

Cet hiver, la Ville de Témiscouata invite l’ensemble de sa population à profiter de la Giboulée pour bouger dehors!