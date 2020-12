Gel de taxes à Saint-Antonin pour 2021 

Conscients que la dernière année n’a pas été facile pour personne, les membres du conseil municipal de Saint-Antonin ont décidé de ne pas augmenter le compte de taxes de leurs contribuables pour l’année 2021. L’initiative a été officialisée le 9 décembre par l’adoption des prévisions budgétaires.

Plus tôt cet automne, le maire Michel Nadeau n’avait pas caché que l’intention des élus était de déposer un budget équilibré sans augmenter le fardeau fiscal des citoyens. La promesse a été tenue.

«On a un beau budget, vraiment à la hauteur des citoyens, a mentionné M. Nadeau. Puisque l’année a été difficile, on trouvait que ce n’était pas le temps d’étirer […] Les services seront les mêmes et, dans certains cas, on va en faire même davantage.»

«Tout ça est possible grâce à l’excellent travail d’équipe qui a été fait entre les élus et la directrice générale Jessie Fradette», a-t-il ajouté, soulignant que la décision du conseil municipal s’ajoute à un élan de solidarité «remarquable» que l’on observe à Saint-Antonin depuis le début de la pandémie.

Pour la prochaine année, la Municipalité de Saint-Antonin comptera sur des revenus de 5 601 242 $ et des dépenses (charges) de 4 801 378 $ liées à l’administration générale, la sécurité publique, le transport, l’hygiène du milieu et les loisirs, notamment.

L’équilibre budgétaire 2021 est ensuite atteint par un remboursement de la dette de 350 000 $, un transfert au fonds de roulement et un transfert aux activités d’investissement.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Par ailleurs, Michel Nadeau se réjouit de constater une baisse de 18 $ par résidence du coût pour la gestion des matières résiduelles. Une situation attribuable à «la très belle participation» des citoyens à la récupération et au bac brun qui a permis à l’administration municipale d’obtenir des subventions plus généreuses de Recyc-Québec. Celles-ci ont fait un bond de plus de 44 463 $ pour atteindre 94 957 $.

«Sans cette très bonne participation des citoyens, on aurait constaté une augmentation des frais en raison de la hausse des couts liés à la récupération et au traitement des matières organiques. Mais là, on a tout absorbé l’augmentation, et en plus, ils paient moins. Je suis bien content de la collaboration des gens à ce niveau-là. Ils ont fait des efforts importants et ç’a porté fruit», a-t-il mentionné.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Pour les années 2021 et 2022, la Municipalité de Saint-Antonin projette des investissements en immobilisations de l’ordre de 5 573 000 $ et 4 156 000 $. Au cours de cette période, ce sont des investissements du côté du réseau routier, des infrastructures, des bâtiments, et des stationnements (et autres aménagements) qui retiennent la majorité des fonds.

Pour 2023, on prévoit des investissements de 934 000 $, dont 884 000 $ pour le réseau routier.