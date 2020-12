Réouverture de la piscine retardée à Rivière-du-Loup 

Les nageurs de Rivière-du-Loup et des environs devront patienter un petit peu plus longtemps que prévu avant de retrouver la piscine semi-olympique du Cégep de Rivière-du-Loup. Les travaux de réfection, qui devaient initialement prendre fin en décembre, s’échelonneront finalement au début de l’année 2021.

La direction du Cégep explique que des imprévus ont été rencontrés au cours des dernières semaines. On souligne d’ailleurs qu’il n’est pas exceptionnel de devoir effectuer des ajustements à l’échéancier dans ce type de projet «très spécialisé».

«Même si nous essayons de tout prévoir, des impondérables en cours de chantier peuvent survenir, surtout lorsque nous parlons d’une infrastructure qui date de près de [cinq décennies]», rappelle Jérémie Bouchard, coordonnateur au Service des communications du Cégep de Rivière-du-Loup.

Il assure qu’il n’y a aucun problème avec les travaux actuellement. Les défis auraient notamment été rencontrés lors de la réfection du bassin. «C’est très technique, mais c’est une question de vieux béton qui date de 50 ans. Nous avons d’ailleurs reçu récemment la confirmation de l’atteinte de nos exigences», a-t-il ajouté, précisant que la direction du cégep est en attente d’une mise à jour de l’échéancier par l’entrepreneur.

Les travailleurs du chantier s’affairent ces jours-ci à poser la céramique dans le bassin, une nouveauté puisque le fond de la piscine était auparavant peinturé. Les professionnels passeront ensuite à l’installation des équipements aquatiques, puis à la finition.

Les couts supplémentaires liés aux imprévus sont évalués à 199 000 $. En février 2020, on estimait les travaux à 2,4 M$. Le Cégep de Rivière-du-Loup, qui assume la plus grande partie de la facture, est appuyé dans le projet par la Ville de Rivière-du-Loup (850 000 $) et la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup (75 000 $).

Rappelons que le projet de réfection concerne la majorité des composantes de la piscine. Le revêtement de la plage sera complètement renouvelé, l’enceinte sera repeinte, les tremplins réparés et les systèmes de sonorisation et d’affichage électronique remplacés. De nouveaux équipements aquatiques seront également installés.