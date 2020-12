Des outils simples pour mieux lire et écrire

Le Cégep de Rivière-du-Loup propose depuis quelques mois des outils stratégiques de lecture et d’écriture afin d’améliorer la littératie de toute la communauté collégiale.

Sous une forme simple et efficace, ces stratégies également accessibles au grand public offrent trucs et astuces pour mieux rédiger, selon son domaine, et faciliter l'apprentissage par la lecture en contexte académique.

L’enseignante de littérature Annie Bourgoin, accompagnée par le Service de développement pédagogique et de plusieurs programmes et départements, a planché pendant trois ans sur la création d’outils pouvant aider les étudiants à la rédaction.

Déclinées en version complète et sous forme d’aide-mémoires, les stratégies existent également en vidéos, grâce à une collaboration avec le Service des communications du Cégep et le graphiste Jérémy Crévieux.

«À la suite de la diffusion, il y a quelques années, de plusieurs excellentes stratégies par le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on a vu que les enseignants du Cégep, toutes disciplines confondues, ne les utilisaient pas ou peu. On a voulu simplifier l’accès à ces stratégies afin qu’elles soient enseignées et que les étudiants sachent qu’elles existent», souligne Annie Bourgoin.

Les stratégies d’écritures, inspirées des travaux du CCDMD, sont liées à l'enseignement selon le programme, mais sont valides également sur le marché du travail.

STRATÉGIES DE LECTURE

À la suite de plusieurs discussions sur la littératie dans le réseau collégial et s’inspirant de plusieurs articles de Catherine Bélec, coordonnatrice du Laboratoire de soutien en enseignement des littératies (LabSEL), Annie Bourgoin a collaboré cette fois-ci avec l’enseignante en philosophie Mélanie Langlais afin de créer plusieurs stratégies de lecture servant à faciliter l'apprentissage par la lecture en contexte académique.

Déclinés sous forme d’aide-mémoires et de guides, les outils s’adressent autant aux étudiants qu’aux enseignants et proposent des stratégies simples (surlignement, annotation, résumé) et des stratégies plus complexes (organisation de l'information en schéma ou cartes conceptuelles)

LA LITTÉRATIE

La littératie, sujet abordé de plus en plus fréquemment dans le réseau collégial, est la capacité à utiliser le langage et l'information afin d'apprendre, de communiquer et de se développer aux plans personnel, professionnel et social. Les compétences en littératie impliquent donc l’émancipation de l’individu par la construction de son esprit critique et leur acquisition n’est pas la seule responsabilité des enseignants de français, mais bien de tout le réseau collégial.

S’inscrivant dans une série d'actions pour la valorisation du français au Cégep, les deux projets sont disponibles sur la page web de la bibliothèque du Cégep de Rivière-du-Loup à l’adresse www.cegeprdl.ca/bibliotheque ainsi que sur le site du LabSEL du Cégep Gérald-Godin.