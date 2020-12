Entre 20 et 40 centimètres attendus au KRTB 

Après des températures plus douces, voilà que l’hiver semble vouloir s’établir pour quelques mois au Bas-Saint-Laurent. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale, en fin de journée samedi. Plus de 40 centimètres de neige, de forts vents et de la poudrerie sont au menu pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

L’intense dépression affectera ainsi l’est du Québec et elle apportera de la neige parfois forte pour dimanche soir, selon Environnement Canada. Cette tempête sera également accompagnée de forts vents en rafales jusqu’à 80 km/h qui réduiront les visibilités à presque nulles par endroits à compter de cette nuit.

L'accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles dans certains endroits. Les automobilistes sont invités à se préparer à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie.

Un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque l'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément.