Une alliance entre ReNaître et la Maison de la Famille du Grand-Portage

Grâce à l’octroi d’un soutien financier de 21 400 $, provenant de Centraide Bas-Saint-Laurent et du programme Fonds d’urgence et de soutien communautaire du gouvernement fédéral, la Maison de la Famille du Grand-Portage fait appel à ReNaître afin d’accompagner des familles vulnérables face à la crise actuelle.

Pour ce faire, de décembre à mars, ReNaître déploiera 4 de ses professionnelles afin de soutenir et d’accompagner 12 familles de la MRC de Rivière-du-Loup. «Alors que nous traversons cette pandémie, plusieurs familles vivent des situations difficiles. Que ce soit de la détresse psychologique, une rupture conjugale, une situation économique précaire, des enfants en difficulté, chaque intervention est primordiale pour soutenir nos familles d’ici», déclare France Rousseau, directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage.

Groupe de discussion, partage d’informations et d’expériences, l’équipe de ReNaître animera également des ateliers «Entre parents» qui seront accessibles à tous lors de cette même période. «C’est un privilège de s’associer à la Maison de la Famille du Grand-Portage et de côtoyer plusieurs Familles afin de les soutenir et leur permettre de retrouver un certain équilibre», souligne Anne-Marie Morin, directrice clinique de ReNaître.