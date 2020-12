Denis Tardif se réjouit de l’étude d’opportunité sur la traverse

Le député Denis Tardif se réjouit que la Société des traversiers du Québec décide de réaliser une étude d’opportunité dans le dossier de la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon.

«Il s’agit d’un dossier d’importance pour lequel toutes les décisions pourraient avoir des impacts majeurs sur notre quotidien. Mon équipe et moi-même avons fait plusieurs rencontres, autant politiques qu’avec des gens du milieu, et il nous apparaissait essentiel de ne rien précipiter afin que la meilleure décision puisse être prise.»

Le 16 novembre 2020, le député a envoyé une lettre à la STQ afin de souligner l’importance d’étudier tous les éléments du dossier et il lui a demandé de consulter les acteurs du milieu.

«Il s’agit de plus de cent ans d’histoire à Rivière-du-Loup et de plusieurs millions de dollars en infrastructures portuaires. Nous devons agir de façon responsable et en nous basant sur des données factuelles avant de privilégier un scénario Rivière-du-Loup ou un scénario Cacouna. D’ici là, sachez que je continuerai d’appuyer le milieu et je vous assure que les organismes d’affaires et municipaux pourront s’exprimer auprès de la STQ tout au long du processus d’étude», a ajouté M. Tardif.

En terminant, il encourage les citoyens et citoyennes à participer à cette réflexion et compte sur la collaboration de tous pour faciliter les études dans le but d’assurer un service de traversier qui répondra véritablement aux besoins de notre communauté.