La Chambre des communes demande à Ottawa d’augmenter les transferts en santé

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, saluent l’adoption par la Chambre des communes d’une motion du Bloc reconnaissant le travail des professionnels de la santé durant la pandémie et exigeant du fédéral une hausse durable et immédiate des transferts en santé.

«Il y a eu un vote unanime de l’Assemblée nationale [ce jeudi 3 décembre] pour dénoncer la volonté d’ingérence du fédéral en matière de soins de longue durée et pour réclamer une augmentation des transferts en santé. Le premier ministre du Québec et tous les premiers ministres des provinces et territoires se sont exprimés là-dessus sans équivoque. Maintenant, on ajoute à cela un vote de la Chambre des communes du Canada. Tout ce monde demande une augmentation des transferts en santé de façon immédiate, durable et sans condition. Il va falloir que Justin Trudeau réalise qu’il est fin seul et qu’il n’a pas d’alliés. Il doit arriver à la rencontre des premiers ministres le 10 décembre avec la volonté de s’incliner devant cette demande nécessaire et légitime», a déclaré M. Blanchet.

La Chambre a adopté la veille une motion déposée par le chef du Bloc Québécois saluant «le travail extraordinaire des travailleuses et des travailleurs de la santé pendant la pandémie», reconnaissant «le courage et les sacrifices exigés tant pour eux que pour leurs familles» et constatant «les effets directs» de la pandémie sur les budgets du Québec et des provinces.

Finalement, la Chambre «demande au gouvernement d’augmenter de façon significative et durable les transferts canadiens en santé avant la fin de 2020 afin de soutenir les efforts des gouvernements du Québec et des provinces, des travailleurs de la santé et de la population». Le Bloc a obtenu l’appui de tous les partis, sauf les libéraux.

«Il n’y a rien de plus important en ce moment que de soutenir le réseau de la santé et pour le fédéral, ça veut dire augmenter les transferts en santé. C’est son seul rôle. C’est de l’argent des Québécois dont il s’agit. Il doit servir à la priorité des Québécois la santé. Nous faisons face à une crise sanitaire et le gouvernement Trudeau doit apporter sa contribution, comme la Chambre le lui demande, à l’initiative du Bloc Québécois», conclut Maxime Blanchette-Joncas.