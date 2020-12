Une tempête hivernale se dirige vers le Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis ce jeudi un bulletin météorologique spécial prévoyant une tempête hivernale qui pourrait laisser jusqu'à 30 centimètres de neige sur le Bas-Saint-Laurent entre samedi soir et dimanche.

Selon l'avertissement en vigueur, cette tempête pourrait apporter d'importantes quantités de neige, de forts vents, de la poudrerie et de la pluie verglaçante. L'intense dépression météorologique se développera sur la côte-est américaine samedi et devrait affecter certains secteurs de l'est et le centre du Québec samedi soir et dimanche.

Des répercussions sur le réseau routier sont à prévoir. Les conditions seront changeantes et se détérioreront rapidement en raison de la neige forte et de la poudrerie. Les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements avec l'outil Québec 511 afin de connaitre l'état des routes en tout temps.