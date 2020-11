Pour de nombreux Canadiens, faire la cuisine est un passetemps décontractant. Pour d'autres, c'est une véritable corvée. Mais quelle que soit la façon dont vous envisagez cette tâche, cuisiner comporte aussi des risques : c'est l'une des principales causes d'incendies résidentiels au Canada.

La Semaine nationale de la sécurité incendie chez soi se déroule du 24 au 30 novembre et cette année, le Conseil canadien de la sécurité tient à rappeler quelques conseils de prudence en cuisine.

Comme de nombreux Canadiens passent encore beaucoup de temps à la maison pendant cette pandémie mondiale, il s'ensuit nécessairement une augmentation du temps passé dans les cuisines. Malheureusement, les données publiées confirment des risques d'incendie accrus. Selon la compagnie d'assurance Allstate du Canada, il y a eu une augmentation de p lus de 300 % des «déclarations d'incendies liés à la cuisson ou à la cigarette par rapport à l'année dernière».

«On ne saurait trop insister sur la rapidité à laquelle un incendie peut se déclarer et se propager, a déclaré Gareth Jones, président et directeur général du Conseil canadien de la sécurité. Un moment d'inattention dans la cuisine peut suffire pour qu'une casserole sans surveillance prenne feu. La menace qui pèse sur votre vie et celle de votre famille - sans parler des dommages matériels et du stress qui peuvent en résulter - n'est tout simplement pas un risque à prendre».

Les feux de graisse sont une source fréquente des feux de cuisine à domicile, souvent aggravés par des efforts d'atténuation inappropriés. Ne versez jamais d'eau sur un feu de graisse. Cela pourrait entrainer la propagation de la graisse et aggraver l'incendie. Si un feu de graisse se déclare, étouffez-le plutôt en le couvrant d'un couvercle ou d'une autre casserole. Veillez également à éteindre le bruleur, mais ne retirez pas la casserole ou la poêle de la cuisinière.

Voici quelques autres conseils pour éviter les feux de cuisine :

Évitez de porter des vêtements amples lorsque vous cuisinez. Ils peuvent prendre feu plus facilement que des vêtements trop serrés.

Les articles qui peuvent s'enflammer doivent être tenus à distance des sources de chaleur. Il s'agit notamment des linges à vaisselle, des poignées en tissu et des essuie-tout. Gardez-les à une distance suffisamment éloignée de la cuisinière.

Restez dans la cuisine lorsque vous cuisinez. En surveillant de près les aliments dans le four et sur la cuisinière, vous pourrez réagir plus rapidement en cas d'incendie.

Gardez un extincteur à portée de main et familiarisez-vous avec son mode d'utilisation.

Les opérations d'entretien et de nettoyage à intervalles réguliers sont essentielles. Les aliments séchés ou l'accumulation de graisse peuvent contribuer aux départs d'incendies et aux brulures.