Heureux 100e anniversaire à M. Pierre-Paul Ouellet

Le 25 novembre 2020, la résidence Les Habitations Saint-Vallier de Pohénégamook soulignait, avec joie et fierté, le 100e anniversaire de naissance d’un des leurs, M. Pierre-Paul Ouellet.

Menuisier de métier, M. Ouellet a été et est toujours très présent auprès des siens. Père de huit enfants, grand-père et arrière-grand-père à maintes reprises, il a contribué à faire l’histoire de notre milieu tant par ses activités professionnelles, que par ses nombreuses implications bénévoles, au fil des ans.

La direction, les résidents(tes) et les employé(e)s des Habitations Saint-Vallier vous souhaitent un bon centième anniversaire et une longue route encore, entouré de tous ceux et celles qui vous sont chers.