Gala Top Personnalités Metro : Lucie Dumont gagne le prix Éducation

De nombreuses personnes de la région ont écouté l’émission La Semaine des 4 Julie sur la chaine Noovo le 26 novembre dernier. Elles n’ont pas été déçues puisque Lucie Dumont de Rivière-du-Loup y a gagné le prix de la catégorie Éducation du Gala Top Personnalités Metro.

Mme Dumont est fondatrice et coordonnatrice du projet Chaîne de vie qui a permis de sensibiliser des dizaines de milliers d’élèves des secondaires 4 et 5 au don d’organes.

Lucie Dumont a manifesté sa joie et partagé sa fierté avec ses collaborateurs et amis: «Je remercie de tout cœur ma belle équipe de Chaîne de vie et tous les gens qui travaillent pour le Défi Chaîne de Vie partout, dans toutes les régions du Québec. Merci beaucoup pour soutenir Chaîne de vie!»

Dans ses remerciements, elle a aussi souligné l’apport de gens de son entourage. «Évidemment toute la belle communauté de Rivière-du-Loup, vraiment depuis 10 ans vous êtes tatoués dans mon cœur. Ma famille, bien sûr, mon amoureux qui n’est pas ici ce soir malheureusement, mon beau Claude, mes amis», a-t-elle poursuivi.

Son message, elle l’a également adressé aux personnes qu’elle appelle des héros : «les familles de donneurs, les donneurs, toutes les équipes médicales, les infirmières, les médecins, Dr Marsolais vous êtes une inspiration, tous les autres, vous êtes des héros, les greffés. Et finalement ce soir les héros ce sont les enseignants qui éduquent nos jeunes et nos jeunes qui éduquent nos familles pour qu’on puisse sauver plus de vies. Alors merci tout le monde!», a mentionné Lucie Dumont.

Mme Dumont n’a pas oublié les partenaires du projet Chaîne de vie: le Centre de services scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup, Transplant Québec, le Mouvement Desjardins, les fondations Léger et St-Hubert.

Une autre surprise de taille attendait Lucie Dumont lors de son passage à l’émission La Semaine des 4 Julie. Elle n’a d’ailleurs pu retenir ses émotions et ses larmes quand Kristopher Allan Knowles, le jeune qui a déclenché auprès d’elle ce désir de contribuer à cette cause, est venu sur la scène pour témoigner de son appréciation et de l’importance du don d’organes.

C’est le témoignage en 2004 de Kristopher, en attente d’un foie, devant la classe à l’école secondaire de Rivière-du-Loup de Mme Dumont qui a été l’élément déclencheur. Touchée par l’histoire de ce jeune et emballée un peu plus tard par l’initiative d’une de ses élèves, Josiane, Lucie Dumont s’est alors donnée comme mission d’éduquer les jeunes de 4e secondaire au don d’organes et au don de tissus par l’entremise des cours d’anglais, langue seconde. Aujourd’hui, le programme Chaîne de vie a permis de former 200 enseignants dans une centaine d’écoles qui s’adressent à leurs élèves dans le cadre du cours d’anglais, langue seconde.

Le Gala Top Personnalités Metro a permis de souligner l’engagement d’héros de l’ombre dans cinq catégories : Santé, Éducation, Jeunesse, Humanisme et Coup de cœur du public. Trois candidats ont été sélectionnés dans chaque catégorie pour leur parcours inspirant. «Des gens ont soumis ma candidature : un prof d’université, un homme d’affaires et un ancien élève de Rivière-du-Loup», a noté la gagnante. «Ce gala vient donner vraiment une belle visibilité pour Chaîne de vie, un grand rayonnement. La clientèle de Julie Snyder comprend des jeunes, des acteurs de changement», a-t-elle souligné.

Le programme Chaîne de vie est à l’étude par le gouvernement du Québec pour une implantation dans toutes les écoles secondaires du Québec. «Le dossier est sur les rails», a lancé cette femme dont le dynamisme n’a d’égal que son humanité. «En plus de sauver des vies, on touche le cœur des jeunes. Il n’y a rien de plus puissant d’éduquer à la santé en passant par le don d’organes. Chaîne de vie, c’est la prise de conscience de la valeur inestimable d’un corps en santé», a-t-elle soutenu.

La pandémie n’a pas beaucoup ralenti Lucie Dumont qui depuis le mois de mars dernier travaille à l’élaboration d’un nouveau site web de Chaîne de vie qui sera lancé le 19 décembre prochain. «Il sera plus complet. On aura l’aspect éducatif, le volet don d’organes et le Défi Chaîne de vie», a-t-elle expliqué. Les personnes pourront notamment consulter sur le nouveau site une vingtaine de capsules tournées avec des médecins.