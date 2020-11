Trois-Pistoles : église fermée mais chapelle ouverte

Le conseil de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles est au regret d’informer la population que cette belle église ne sera pas accessible pour la période des Fêtes. La pratique religieuse n’est pas compromise pour autant car la chapelle de l’église demeure accessible les mercredis et dimanches pour les messes dominicales et les temps de contemplations et de prières. Les funérailles avec urnes sont aussi célébrées à la chapelle.

La construction d’un corridor de sécurité pour permettre l’accès à l’édifice aurait coûté près de 30 000 $. Comme ce chantier ne constitue pas une restauration en tant que telle, la Fabrique ne pouvait pas bénéficier d’une subvention gouvernementale et elle aurait dû absorber la totalité des coûts des travaux.

Dans le compte de restauration de la Fabrique, on dispose tout juste du montant nécessaire pour défrayer les coûts de la restauration du clocher. Par ailleurs, la Fabrique ne souhaitait pas entreprendre une campagne de financement en pleine pandémie pour un ouvrage qui devra être enlevé au moment de la réfection du clocher.

RÉSERVATIONS POUR LES MESSES DE NOËL

Alors que Noël approche à grands pas, vous êtes sans doute à rédiger votre liste pour cet évènement. Cette année, veuillez ajouter à vos préparatifs la nécessité de faire une réservation si vous voulez assister à la messe de Noël à la chapelle de l’église Notre-Dame-des-Neiges.

De fait, il y aura deux célébrations liturgiques, l’une le 24 décembre à 19 h et l’autre le 25 décembre à 10 h. Pour respecter les règles de la Santé publique, on doit établir un plan des sièges. Pour vous assurer une place pour vous et vos proches, vous devrez téléphoner au presbytère au 418-851-1391 aux heures de bureau. Hâtez-vous de faire votre réservation car les places s’envoleront vite.

La Fabrique Notre-Dame-des-Neiges profite de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes. Que l’esprit de Noël habite vos cœurs!