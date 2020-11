Objectif dépassé pour la campagne d’automne de la Ressource

La campagne d’automne de la Ressource s’est terminée le 31 octobre dernier. À ce jour, elle a permis d’amasser 33 344$, dépassant ainsi l’objectif qui avait été fixé à 25 000 $. Puisque 80% du budget de l’organisme provient de ses activités de financement et des dons du public, ce résultat est d’une grande importance pour la poursuite de sa mission d’aide aux personnes handicapées.

En cette période pandémique, l’équipe était incertaine des résultats possibles lorsqu’elle a lancée la campagne le 27 septembre dernier. Il s’agissait de la seule activité de financement de La Ressource qui a pu garder sa formule habituelle de sollicitation malgré le contexte. «C’est donc avec fierté et reconnaissance que nous dévoilons un total de dons de 33 344$, notre record pour la campagne d’automne. C’est incroyable comment les gens sont fidèles et généreux depuis maintenant 24 ans», reconnait Thérèse Sirois, directrice générale.

Ce succès a été rendu possible grâce à la générosité des membres amis et de nombreux nouveaux donateurs tant au Bas-Saint-Laurent qu’en Gaspésie. Les entreprises du territoire ont répondu présentes plus que jamais avec des dons de 100 $ à plus de 1000 $.

Cette belle réussite motive toute l’équipe et propulse l’organisme vers son prochain évènement de financement, le 24e Téléradiothon. Il est toujours possible de faire un don en téléphonant au 418 722-7233/ 1-888-413-7233 ou directement en ligne sur le site web de l’organisme. www.laressource.tv

La Ressource vient en aide annuellement à plus de 1 200 personnes vivant avec un handicap sur le territoire du KRTB, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. En plus d’œuvrer à l’intégration sociale des personnes handicapées, La Ressource supporte l’achat d’équipements spécialisés qui sont recommandés par des professionnels de la santé, mais non défrayés par le Réseau de la santé.