4,6 M$ pour des tronçons de routes dans trois municipalités

Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé que trois municipalités de sa circonscription recevront une somme totale de 4 597 428 $ pour améliorer certains tronçons de routes.

La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu recevra la plus grosse part du gâteau avec une somme de 2,7 M$ pour la réfection du rang de la Société Est. Saint-Épiphane bénéficiera d’un montant de 1,1 M$ pour améliorer les rangs 2e Ouest et 4e Est. Saint-Mathieu-de-Rioux aura près de 800 000 $ pour compléter des travaux sur le 3e rang.

M. Tardif était accompagné pour cette conférence de presse virtuelle diffusée sur Facebook des maires Alain Bélanger de Saint-Jean-de-Dieu, Renald Côté de Saint-Épiphane et Roger Martin de Saint-Mathieu-de-Rioux. Le député a fait cette annonce au nom du ministre des Transports, François Bonnardel.

«Je remercie les maires et les conseils municipaux pour le travail que l’on fait ensemble. On a du plaisir à travailler, on est souvent plus d’accord qu’en désaccord», a mentionné Denis Tardif.

Après un peu plus de deux ans qu’il est en poste, le député s’est réjoui des résultats obtenus jusqu’à maintenant. «Ça va bien en terme d’investissements dans le comté, dont près de 11 M$ annoncés pour des travaux routiers dans les municipalités. C’est l’argent des contribuables que l’on remet aux contribuables», a-t-il souligné.