Un merci essentiel pour la Semaine des proches aidants

L’Appui Bas-Saint-Laurent et les organismes partenaires de l’offre de service aux personnes proches aidantes auprès d’ainés soulignent la Semaine nationale des proches aidants depuis bientôt 10 ans. Cette année, elle se déroulera du 1er au 7 novembre sous le thème «Un merci essentiel». La population est conviée à souligner la contribution généreuse de ces milliers de personnes qui en aident d’autres de multiples façons.

Malgré les règlements sanitaires qui s’imposent, les organismes communautaires soutenus financièrement par l’Appui Bas-Saint-Laurent offrent encore de nombreuses activités. Conférences diverses, séances d’informations pertinentes, groupes de soutien pour les proches aidants, cafés-rencontres. Créé en septembre 2010, l’Appui Bas-Saint-Laurent a financé 85 projets réalisés par une vingtaine d’organismes communautaires dispersés d’un bout à l’autre de la région. Près de 4 M$ ont ainsi été investis pour sensibiliser, informer et soutenir. Grâce à la collaboration de multiples partenaires, plus d’un millier de personnes proches aidantes reçoivent annuellement des services de soutien divers et plusieurs milliers de personnes sont sensibilisées à cette réalité.

Afin de souligner ces 10 années d’engagement, l’Appui Bas-Saint-Laurent a récemment procédé à la nomination de trois membres honoraires. Par ces nominations, l’Appui Bas-Saint-Laurent veut remercier sincèrement les personnes honorées pour leur implication soutenue et reconnaitre l’importance des gestes et des décisions qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes auprès d’ainés de notre région. Chacun à leur façon, Francine Julien, Pierre Couture et Gérald Beaudry ont marqué l’histoire de l’Appui Bas-Saint-Laurent et lui ont permis d’évoluer pour accomplir une mission essentielle. L’année 2021 marque la fin de l’entente initiale qui aura permis à la région de déployer une offre de service adaptée pour les personnes proches aidantes auprès d’ainés. Avec le dépôt par le gouvernement d’une toute première politique nationale de soutien aux proches aidants, il est permis de croire que le chemin parcouru jusqu’à présent servira au développement futur des services à ces milliers de proches aidants qui donnent temps, amour et soutien à leurs proches, précise la directrice générale de l’organisme Marie-Hélène Chouinard.

Info-aidant est un service d’écoute, d’information et de référence disponibles au 1 855 8-LAPPUI (1 855 852-7784). Le site Web, www.lappui.org, est également une véritable mine de renseignements, de conseils et de ressources pour les proches aidants et leur entourage.