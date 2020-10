Dévoilement du top 5 des meilleures écoles secondaires au Bas-Saint-Laurent

Le Journal de Québec a dévoilé le 23 octobre son palmarès annuel des meilleures écoles du Québec, réalisé en collaboration avec l’Institut Fraser. Au Bas-Saint-Laurent, cinq institutions d’enseignement du KRTB, dont deux collèges privés ont tiré leur épingle du jeu. On note aussi la présence de deux écoles secondaires du Témiscouata dans ce top 5 régional.

Le palmarès dressé par le Journal de Québec compte 473 écoles secondaires, dont 344 publiques et 129 privées. Les meilleurs écoles du Bas-Saint-Laurent sont : le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (privé) avec une cote de 7,8, le Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière (privé) avec une cote de 7,7, l’école secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac avec une cote de 6,8, l’école secondaire du Transcontinental à Pohénégamook, qui fait cette année son entrée dans le top 5 avec une cote de 6,7 et de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal avec une cote de 6,1.

Cette cote globale qui a été élaborée par l’Institut Fraser est basée sur les résultats des élèves aux examens ministériels de 4e et de 5e secondaire, sur l’écart entre les garçons et les filles et sur la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire.

Le Journal de Québec précise que l’édition 2020 du Palmarès des écoles est basée sur les plus récents résultats disponibles des élèves de 4e et 5e secondaire aux examens ministériels de fin d’année. L’annulation des examens prévus en juin n’a pas d’incidence sur les classements puisqu’ils reposent sur les résultats d’épreuves tenues en juin 2019.

PALMARÈS DU BAS-SAINT-LAURENT