Maxime Blanchette-Joncas revient sur sa première année de mandat

Au terme d’une année fertile en rebondissements de toutes sortes, le Bloc québécois peut dire «mission accomplie» pour la défense des intérêts des Québécoises. Il en va de même pour le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

La crise qui affecte la planète entière depuis le début 2020 a bouleversé profondément le travail et même le mandat des députés du Bloc. «Nous sommes plus que jamais très proches de nos concitoyens. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : avec mon équipe, j’ai entendu et résolu les inquiétudes de milliers d’entre eux et nous n’avons pas ménagé nos efforts pour les soutenir dans ces moments d’incertitude, dont une soixantaine de nos compatriotes rapatriés de l’étranger», indique M. Blanchette-Joncas.

Malgré la pandémie, le député du Bloc québécois a fait progresser de nombreux dossiers. Parmi ses réalisations, il se dit fier d’avoir convaincu Ottawa d’investir 3 M$ pour la rénovation et l’agrandissement du Théâtre du Bic, en plus des sommes consenties par Québec et Rimouski. De même, il a obtenu davantage d’argent des programmes Emploi d’été Canada et Nouveaux Horizons, avec respectivement près de 900 000 $ et 380 000 $.

Dirigé par son chef, Yves-François Blanchet, le Bloc a fourni 32 députés solides à la Chambre des communes le 21 octobre 2019. Cette présence importante de défenseurs du Québec à Ottawa s’est reflétée dans les choix politiques effectués au cours des derniers mois, estime le Bloc québécois.

«Avant même que la pandémie de coronavirus ne nous frappe, le Bloc québécois s’est largement distingué des autres partis aux Communes avec des propositions et des solutions constructives, toujours dans l’intérêt premier des Québécois», souligne le député fédéral de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques. En février dernier, le Bloc a rallié tous les partis en chambre, sauf les libéraux, afin d’appuyer une motion faisant passer de 15 à 50 le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi en cas de maladie grave.

«Les mois qui viennent deviendront déterminants pour la suite des choses. Alors qu’il prônait l’an dernier la collaboration nécessaire à la survie de son gouvernement minoritaire, Justin Trudeau s’est plutôt révélé centralisateur et dur d’oreille, tout comme son père. Pire encore, alors qu’il fait la morale au Québec en s’ingérant dans ses compétences, notamment la santé, il délaisse ses propres responsabilités de première ligne, comme nous pouvons le voir aujourd’hui avec l’abandon du bureau mobile de Service Canada à Pohénégamook, au Témiscouata. Vous pouvez compter sur moi pour défendre notre région», conclut le député Blanchette-Joncas.