Une deuxième cohorte express pour des préposés en CHSLD

Pas moins de 88 des 110 places disponibles pour la deuxième cohorte de la formation en Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé seront offertes à Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac.

Cette attestation d’études professionnelles (AEP) a été mise en place par le gouvernement provincial afin de pallier la pénurie de préposés dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) au plus fort de la pandémie.

Le Centre de formation professionnelle du Fleuve-et-des-Lacs à Témiscouata-sur-le-Lac avec 66 places obtient la plus grande part du gâteau alors que le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) et le Centre de formation professionnelle de Rimouski offriront 22 places chacun.

Il est à noter que contrairement à la cohorte printanière, la formation de trois mois est réservée aux employés du Centre intégré de santé et service sociaux (CISSS) qui occupent actuellement des postes d’aides de service. Rappelons que la formation du 15 juin s’adressait plutôt aux personnes qui ne travaillaient pas dans un établissement de santé et des services sociaux afin de ne pas se retrouver avec une découverture plus importante.

«Nous avons actuellement une cinquantaine de personnes et nous nous attendons à combler les places restantes d'ici le début de la formation. L'arrivée en poste des premiers finissants de la première cohorte aura un impact certain, une bouffée d'air frais, nous envisageons avec le même enthousiasme la deuxième cohorte», souligne Sylvie Lamontagne, adjointe à la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les finissants de la première cohorte intègreront le réseau de la santé le 15 septembre prochain.