Retour du patinage libre au Centre Premier Tech

Après quelques mois d’interruption, les périodes de patinage libre sont de retour au Centre Premier Tech. Avant d’enfiler leurs lames, les patineurs doivent cependant réserver leur place en ligne.

Afin de respecter les consignes sanitaires, un maximum de 40 personnes pourra ainsi s’élancer sur la glace lors de chaque séance. Méthode éprouvée lors de la tenue des cinémas en plein air cet été, il faudra d’abord réserver via la plateforme Mes loisirs en ligne, au VilleRDL.ca. Il est important de réserver une place par personne et non seulement une place par famille, afin de s’assurer de respecter les maximums, et toutes les présences doivent être enregistrées, incluant le jeune poupon dans sa poussette.

Sur place, le couvre-visage sera obligatoire pour circuler dans les aires communes, mais ne sera pas requis pour patiner. D’autres consignes sanitaires seront en vigueur : contrôle de présences à l’arrivée, lavage des mains, distanciation et sens de circulation. Les portes de l’aréna ouvriront 20 minutes avant le début de la séance de patinage libre et fermeront au plus tard 30 minutes après celle-ci. Il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau, les abreuvoirs n’étant actuellement pas accessibles. Finalement, le port du casque est recommandé à toutes les générations en tout temps, pandémie ou non, afin de prévenir les blessures à la tête en cas de chute.

L’horaire complet imprimable des séances de septembre est disponible sur le site web de la Ville, dans la section patinoires intérieures ou peut être noté directement depuis Mes loisirs en ligne. L’activité est offerte gratuitement aux citoyens, dans le cadre de la Politique familiale de la Ville de Rivière-du-Loup.