Franc succès pour la campagne de financement participatif dans les Basques

Le 3 aout dernier, la MRC des Basques, appuyée financièrement par le CLD des Basques, la SADC des Basques, la Caisse Desjardins des Basques et le député provincial Denis Tardif, lançait une campagne de financement participatif visant à soutenir les commerces et les organismes du secteur agroalimentaire. Les citoyens ont rapidement répondu à l’appel puisque la totalité des 1 330 chèques-cadeaux ont pris preneurs en moins de 60 heures, ce qui fait de la campagne «Investissez dans Les Basques pour Les Basques» la plus rapide du Bas-Saint-Laurent.

Les contributeurs, provenant en majorité des Basques, mais aussi de différents endroits du Bas-Saint-Laurent et du Québec, ont déboursé, via la plateforme de financement participatif de La Ruche, 33 250 $ en chèques-cadeaux échangeables chez les marchands locaux. Grâce aux précieux partenaires financiers de la MRC, ce montant a été bonifié de 20 000 $, au profit des contributeurs et des marchands. Il s’agit donc de 53 250 $ qui seront dépensés dans les commerces participants.

De plus, pour avoir complété la campagne avec succès, Desjardins octroie 25 000 $ à la Cellule de crise des Basques grâce à son programme Du cœur à l’achat pour réaliser des projets communautaires portant sur l’alimentation. La cellule, mise en place au début de la pandémie, est composée de la MRC des Basques, du CISSS du Bas-Saint-Laurent, de la Cuisine collective Croc-Ensemble, de Logis-Aide, de COSMOSS Les Basques, du Centre d’action bénévole des Basques, du Centre Alpha des Basques, de Service Québec et du Transport adapté et collectif Éveil des Basques.

La Cellule souhaite d’ailleurs souligner le soutien de La Ruche et la gestion du projet par la MRC, de même que la participation des partenaires financiers. Ce travail de collaboration aura permis d’injecter plus de 78 000 $ dans l’économie locale.

Les chèques-cadeaux seront délivrés très prochainement aux personnes ayant contribué à la campagne. Il n'y a pas de date limite pour leur utilisation, mais il est suggéré de les utiliser rapidement afin de soutenir efficacement les commerces. La Cellule de crise remercie aussi le milieu de son appui.

Photo : Archives – Andréanne Lebel