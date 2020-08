Les travaux de construction de la résidence pour ainés à Pohénégamook sont amorcés

Le 3 aout dernier débutaient les travaux d’excavation amenant à la construction d’une résidence pour ainés comprenant 17 places en ressource intermédiaire et trois places en admission privée à Pohénégamook.

Ces 20 places, dont 10 visant une clientèle en perte d’autonomie liée au vieillissement où l’atteinte physique est prédominante et sept où l’atteinte cognitive prédomine, s’ajouteront aux 12 places déjà disponibles à la Maison Jules-Édouard.

Rappelons que la soumission présentée par la corporation Les Habitations Jules-Édouard sur un appel d’offre émis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait été retenue en juin 2019. Depuis, les étapes du processus se sont déroulées pour en arriver à la concrétisation du projet.

Située sur la rue de la Colline à Pohénégamook, la résidence, adaptée et équipée selon les standards actuels, devrait être livrée vers février 2021. À ce moment, la corporation procèdera à l’embauche du personnel requis pour assurer une offre de services répondant au mieux aux besoins des ainés qui y seront accueillis.

Cette nouvelle construction constitue la phase I du projet qui prévoit, dans la 2e phase à venir, des logements pour ainés autonomes avec les divers services.

Les Habitations Jules-Édouard inc. est un organisme à but non lucratif qui opère depuis 1997 la Maison Jules-Édouard, laquelle accueille 12 résidents dont 10 en ressource intermédiaire.