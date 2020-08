Aide financière de 448 440 $ pour la restauration de l’église Notre-Dame-des-Neiges 

Le député de Témiscouata-Rivière-du-Loup, Denis Tardif, a annoncé l’octroi d’une aide financière s’élevant à 448 440 $ pour la réalisation de travaux de maçonnerie à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, ce 19 aout. Il s’agit d’un premier coup de pouce financier depuis que le bâtiment religieux a été classé patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel en août 2019.

La somme consentie par le gouvernement du Québec permettra ainsi de couvrir 80 % du cout des travaux admissibles et nécessaires à effectuer dans le cadre d’une première phase de rénovation. On évalue leur réalisation, cette fois, à un peu plus de 600 000 $.

En mars, le plus récent «carnet de santé» de l’église Notre-Dame-des-Neige faisait état qu’une infiltration d’eau importante était survenue au niveau du clocher principal. Une situation délicate qui pouvait causer le renflement du revêtement de pierre au niveau de la corniche de la façade principale, en période de gel et de dégel.

Cette problématique, qualifiée alors d'urgente, sera ciblée dans le cadre des travaux importants que l’on souhaite effectuer au printemps 2021 et pour lesquels les démarches se poursuivront cet automne.

«J’ai grandi à l’ombre de l’Église Notre-Dame-des-Neiges, regardant les touristes américains, ontariens et bien sûr québécois, prendre des photographies de ce monument incontournable», a déclaré Denis Tardif, en conférence de presse.

«Cette église est toujours un attrait touristique important pour la région et elle fait la fierté des gens de Trois-Pistoles. Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui.»

L’argent annoncé aujourd’hui fait partie de l’enveloppe totale de 15 M$ du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, pour l’année 2020-2021. Les projets retenus ont préalablement fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux du Conseil du patrimoine religieux du Québec.



Davantage de détails suivront...