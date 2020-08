Les sinistrés de Pohénégamook admissibles à une aide financière du gouvernement

En raison des pluies abondantes et des vents violents survenus le 21 juin dernier à Pohénégamook, le gouvernement du Québec a annoncé le 10 aout que la Ville de Pohénégamook ainsi que ses citoyens pourraient bénéficier du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents s'ils répondent aux critères d'admissibilité.

«La sécurité des Québécois est une priorité pour notre gouvernement. Il est important que les municipalités du Québec ainsi que leurs citoyens se sentent soutenus. C'est pourquoi le gouvernement a mis en œuvre un programme d'aide financière adapté à leurs besoins», explique la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Le Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir, lorsqu’admissibles, les municipalités, les citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre, ainsi que les organismes ayant fourni aide et assistance lors d'un sinistre.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages admissibles aux résidences principales, aux entreprises et aux infrastructures municipales essentielles. Il peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par la mise en place de mesures préventives temporaires, d'intervention ou de rétablissement.

Chaque réclamation d'aide financière que reçoit le ministère de la Sécurité publique est analysée quant à son admissibilité, et ce, conformément aux divers critères du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.