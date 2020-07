Le Nouveau-Brunswick envisage fortement «un jumelage» avec le Témiscouata 

Le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick examine sérieusement la possibilité «d’un jumelage» avec la MRC du Témiscouata «afin permettre aux résidents de la région de se rendre au Nouveau-Brunswick sans devoir s’auto-isoler».

Dans un communiqué de presse, publié aujourd’hui, les autorités gouvernementales néobrunswikoises rapportent que l’initiative pourrait même se concrétiser «au cours des prochains jours».

«Il y a un tel sentiment d’appartenance entre la région de Campbellton et nos voisins de l’autre côté de la rivière Restigouche, et entre le Témiscouata et Edmundston», a affirmé le premier ministre, Blaine Higgs. «Nous travaillons à déterminer s’il est envisageable d’assouplir nos restrictions frontalières pour réunir ces communautés, tout en continuant d’assurer la sécurité des résidents du Nouveau-Brunswick.»

Le ministère de la Santé néobrunswickois recueille présentement des données pour déterminer la meilleure façon d’aller de l’avant avec ce changement proposé, y compris le nombre de cas positifs de COVID-19 dans les MRC, les recommandations de la Santé publique, les mesures de contrôle aux frontières, et les données épidémiologiques.

Le personnel du ministère présentera ses recommandations, la semaine prochaine.

De passage à Rivière-du-Loup, le 15 juillet, premier ministre François Legault avait assuré que des discussions étaient en cours avec son homologue du Nouveau-Brunwick au sujet de la frontière entre les deux provinces.