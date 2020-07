Vers une meilleure accessibilité aux aliments sains au Témiscouata

Pour une 4e année consécutive, le projet des jardins communautaires et collectifs du Témiscouata se poursuit afin d’offrir à la population un meilleur accès aux aliments sains sur son territoire.

Effectivement, les différents partenaires du Témiscouata continuent de se mobiliser afin de soutenir les 18 jardins communautaires et collectifs ainsi que les 8 frigos libre-service. La maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano porte l’initiative depuis ses débuts en collaboration avec les acteurs de COSMOSS Témiscouata, du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas Saint-Laurent, d’Acti-Familles et de la Maison des jeunes Pirana de Pohénégamook.

Cette année, ce sont 17 municipalités qui participent au projet «Un jardin pour demain» et qui ont à cœur de promouvoir la saine alimentation auprès des citoyens et citoyennes du territoire par le développement et la consolidation de jardins collectifs.

De plus, 8 frigos libre-service sont présents sur le territoire. Ceux-ci permettent la diminution du gaspillage alimentaire, l’accessibilité à des fruits et des légumes frais ainsi que le partage de denrées entre les citoyens.

Toute la population est donc invitée à venir donner ou chercher des aliments dans les réfrigérateurs situés aux endroits suivants :

• Témiscouata-sur-le-lac (Maison des jeunes l’Entre-Deux de Cabano, 35 rue St-Philippe)

• Témiscouata-sur-le-Lac (Station-service Michaud, 2342 rue Commerciale Sud)

• Biencourt (Bureau municipal, 5 rue Berger)

• Dégelis (Casa des possibles, 637 6e rue Est)

• Packington (Bibliothèque municipale, 115 rue Soucy)

• Pohénégamook (Acti-Familles, 474 rue des Étudiants)

• Rivière-Bleue (Complexe sportif, 36 rue des Pins)

• Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Bureau municipal, 209 rue de l’Église)

Les recommandations de la santé publique sont mises en place dans les jardins communautaires et lors de l'utilisation des frigos libre-service. Celles-ci seront clairement affichées à l'entrée des jardins et sur les réfrigérateurs. Nous demandons aux jardiniers et aux utilisateurs du frigo leur collaboration dans le respect des mesures d'hygiène, afin d'assurer la santé et la sécurité de tous.

Pour les personnes qui souhaitent avoir plus d’informations sur le projet « Un jardin pour demain », vous êtes invité à consulter la page Facebook.