Réinventer Saint-François : les aménagements temporaires réalisés sous peu

À compter de la semaine du 27 juillet, la Ville de Rivière-du-Loup amorcera l’installation des aménagements temporaires qui prendront place dans certaines rues du quartier Saint-François.

Ainsi, des bollards, du marquage au sol et des bacs à fleurs seront installés, afin d’offrir une vue d’ensemble des aménagements permanents envisagés. La signalisation de certains tronçons sera également modifiée, les citoyens sont donc invités à accentuer leur vigilance lors de leurs premiers passages dans le secteur.

Présenté aux citoyens le 25 juin à l’occasion d’une soirée publique d’information, le projet-pilote a suscité de nombreux commentaires, majoritairement positifs. Les aménagements temporaires permettront de tester les nouvelles configurations, particulièrement aux abords de l’école Saint-François-Xavier et à l’intersection des rues Fraserville et Pouliot, tout en laissant la latitude de recevoir les observations des citoyens et d’apporter des modifications au projet.

Les infrastructures souterraines sont vieillissantes dans plusieurs rues du quartier Saint-François et devront être changées au cours des prochaines années. La Ville entend donc profiter de travaux à exécuter sur les conduites enfouies pour repenser également la circulation automobile et piétonnière dans le quartier.

La présentation complète, les documents explicatifs et la modélisation 3D des aménagements finaux actuellement envisagés sont disponibles au VilleRDL.ca, en cliquant sur le lien en page d’accueil.