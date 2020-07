Les Braves du Témiscouata toujours invaincus 

Les Braves Batitech du Témiscouata ont marqué quatre points en fin de sixième manche pour mettre le match hors de portée des Riverains midget AAA et ainsi s’assurer d’une victoire de 8 à 2, ce mardi 14 juillet. Les Témiscouatains sont toujours invaincus en trois parties cette saison.

Un double de trois points de Félix Castonguay et un simple de Samuel Pearson sont à l’origine de cette poussée en fin de match. Les deux joueurs se sont d’ailleurs séparés les points produits lors de cette rencontre avec quatre chacun.

Les Riverains avaient pris l’avance dès la manche initiale sur les coups opportuns d’Étienne Michaud et d’Alexis Morneau. Les Braves Batitech ont répliqué immédiatement en fin de première manche avec deux points et deux autres en deuxième sur des frappes de Castonguay et Pearson.