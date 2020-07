Reprise des rendez-vous aux bureaux de Bernard Généreux

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, avise les citoyens du comté que les rencontres aux bureaux de Rivière-du-Loup et de Montmagny sont de retour et ce, sur rendez-vous dès aujourd’hui.

Au cours des derniers mois, les communications étaient faites principalement par téléphone, courriel ou par vidéoconférence. Ces outils peuvent tout de même continuer d’être utilisés. Il est fortement recommandé de contacter les bureaux du député pour prendre rendez-vous avant de s’y rendre et ce, pour respecter les consignes de sécurité en place.

Pour la sécurité de tous, une station de désinfection des mains a été installée à l’entrée et le port du masque est obligatoire. Un lieu de rencontre conforme aux règles de distanciation a aussi été désigné pour chacun des bureaux. Ainsi, pour toute demande concernant Revenu Canada, Immigration et Citoyenneté, Prestations fiscales, Anciens combattants, Demande de certificats, Sécurité de la vieillesse et Assurance-emploi ou pour une rencontre avec le député, une prise de rendez-vous est obligatoire.

Demandes de passeport

Aucune demande de passeport ne peut être traitée pour le moment. Pour les demandes urgentes, contactez le 1 800-567-6868.

Il est possible de joindre les membres de l’équipe de M. Généreux par courriel au [email protected] ou par téléphone au bureau de Montmagny au 418-248-1211 ou au bureau de Rivière-du-Loup au 418-868-1280. Pour obtenir plus de détails, on peut aussi visiter le bernardgenereux.ca.