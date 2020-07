Lancement officiel de la saison estivale de l’Éco-site de la tête du lac Témiscouata

La saison estivale de l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata est officiellement lancée. Détendez-vous sur la plage de sable fin, promenez-vous en kayak. Pour agrémenter votre séjour, des sites de camping sauvage ont été aménagés à proximité du lac.

L’Éco-site est un organisme à but non lucratif dont la vocation consiste essentiellement à gérer un site récréotouristique en développant des concepts et des activités de nature écologique, en respect avec l’environnement et en mettant en valeur les ressources du milieu, dans un esprit de développement durable. Un site familial avec une offre de services et d’activités : culturelles, récréatives et éducatives.

ACTIVITÉS

Le samedi 18 juillet, à 13 h il y aura une activité éducative sur les arbres, les arbustes et les fougères de l'Eco-Site. Sous forme de parcours exploratoire ludique, découvrez l'incroyable végétation foisonnante de l'Éco-Site. Cette activité, animée par 2 employés de l'Éco-Site, étudiants en foresterie, vous permettra d'identifier le nom des arbres, arbustes et Fougères ainsi que leurs spécificités. A faire avec toute la famille !

Le samedi 25 juillet à 13 h c'est une sortie escalade en partenariat avec Rick Bloc. Vous pourrez essayer l'escalade de rocher sur le site de la montagne à Garnache de Saint- Cyprien. Il y a des sections d'escalade pour tous les niveaux et l'équipement est fourni. L'activité est payante, pour s'inscrire et s'informer consultez le site Internet http://rikibloc.com et sélectionnez l'activité.

Le samedi 8 aout à 13 h il y aura une randonnée kayak avec guide. Les participants remonteront la rivière Ashberish pour arriver directement sur la plage de l'Eco-site à la tête du lac Témiscouta. Kayaks, pagaies et vestes de flottaison fournies. Apporter souliers pouvant aller à l'eau, vêtements de rechange et bouteille d'eau. 20$ par personne. Sur réservation seulement.

Un atelier de peinture sera animé par Monique Lagacé du Symposium de peinture de Saint-Cyprien. Initiation à la peinture réaliste des magnifiques paysages de l'Eco-Site. En raison du COVID, nous ne pourrons pas vous prêter de matériel cette année, apporter vos toiles, pinceaux et peinture ! Activité contemplative gratuite.

De plus, 3 dates pour une activité de spéléologie (visite des cavernes) sont prévues, soit les 15 aout, 29 aout, 12 septembre à 10 h. Pour ceux qui ont envie d’aventure, l’Éco-site offre trois sorties de spéléologie en partenariat avec le parc National du Témiscouata. À noter, pour cette activité, il faut être en forme, car il y aune marche d'approche de 30 minutes à l'aller et au retour. 25$ par personne. Sur réservation seulement. 8 ans minimum.

Inscriptions et réservation : 418 551 0811 ou [email protected]