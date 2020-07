La tournée de sensibilisation sur l'utilisation du bac brun à Saint-Éloi

Le mercredi 15 juillet, la tournée de sensibilisation sur l’utilisation du bac brun sera à la municipalité de Saint-Éloi, à la salle Adélard-Godbout.

De 16 h à 18 h, les deux agents de sensibilisation qui font la tournée des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques — Justine Pelletier et Alexandre Gagnon — seront présents pour rencontrer les éloisiennes et éloisiens qui voudront obtenir des informations, des trucs ou des conseils sur le bac brun. Il sera aussi possible de prendre des informations sur le bac bleu et les écocentres des Basques.



La salle est située au 456, Principale Est. Un agent sera à l’extérieur pour orienter les visiteurs et s’assurer que les citoyens qui seront en rencontre autour du Kiosque résident à la même adresse. Les rencontres ne seront pas d’une durée prédéterminée.



Entre 19 h et 20 h 30, les agents vont aussi faire une tournée des principales rues de la municipalité pour laisser des accroches porte. Ceux-ci informent sur les objectifs de détournement des matières organiques de nos dépotoirs exigé par le gouvernement et invitent les citoyens à contacter Co-éco pour obtenir, au besoin, de l’information.