Le Vent gourmand et les Espaces virevent : des espaces publics animés à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges

En cette période particulière marquée par la crise de la COVID-19, plusieurs intervenants de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges lancent un projet qui permettra à la population et aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’offre alimentaire locale dans des lieux publics adaptés, accueillants et animés : le Vent gourmand et les Espaces virevent.

Alors que l’espace habituel d’accueil des clients sera limité dans plusieurs commerces, cette saison estivale particulière favorisera les produits et repas pour emporter. Ainsi, le Vent gourmand, c’est plus de 20 entreprises alimentaires à découvrir ou redécouvrir à Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges. Restaurants, boucheries, crèmeries, poissonneries, fromagerie, boulangeries, épiceries, microbrasserie, bistro, marché public, produits en vrac et bien d’autres vous proposent de quoi vous régaler à porter de main. Chacun de ces commerces offre une expérience gustative unique qui permettra à tous de savourer pleinement l’été.

Les Espaces virevent, ce sont des parcs et des lieux publics aménagés de façon sanitaire pour y accueillir la population et les visiteurs de façon complémentaire aux espaces clients disponibles dans les commerces locaux. Les principaux Espaces virevent sont le parc de l’église et le secteur du quai à Trois-Pistoles et le Parc récréatif de la Grève Morency à Notre-Dame-des-Neiges. Profitant de ces grands espaces au gré du vent du fleuve, ces lieux permettront d’accueillir les gens dans un environnement naturel de qualité, en respect de la distanciation physique et des autres mesures sanitaires dictées par le gouvernement du Québec.

Les Espaces virevent proposeront une programmation évolutive alliant diverses petites initiatives culturelles et sportives tout au long de l’été à compter du 13 juillet que voici :

- les séances sportives Fais de l’air pour les amateurs de sports en quête d’activités pour bouger à l’extérieur;

- les mercredis Un vent de paroles, où l’oralité et la parole vivante prendront vie pour conter et raconter des histoires ou d’autres moins crédibles (début 22 juillet);

- les Airs d’été du samedi midi, où la musique accompagnera vos pique-niques;

- la Brise de mer du samedi après-midi où on savoure l’air du fleuve à la grève Morency,

- les dimanches Aux quatre vents, pour créer en plein air;

- et d’autres surprises à venir.

Pour tout savoir sur la programmation d’animation hebdomadaire qui se dessinera tout au long de l’été ou pour dénicher la douceur gourmande qui saura charmer vos palets, il est possible de se rendre sur la page www.ventgourmand.com.

Les partenaires du comité organisateur du projet invitent la population à encourager les entreprises locales en profitant de ces lieux et animations de façon respectueuse et responsable pour tous.