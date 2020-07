Réouverture des bureaux de Service Canada : les régions délaissées

Le député Maxime Blanchette-Joncas, de Rimouski– Neigette–Témiscouata–Les Basques, demande au gouvernement fédéral de rouvrir promptement les bureaux de Service Canada dans l’Est-du-Québec.

Le gouvernement fédéral a annoncé la réouverture de 90 des 310 succursales de Service Canada, dont 3 au Québec : celles de Montréal, de Québec et de Gatineau. Il refuse cependant de rouvrir les succursales des régions éloignées sous prétexte de la COVID-19, ce qui constitue un non-sens pour l’équipe de députés bloquistes de l’Est-du-Québec.

«C’est d’autant plus insensé de prétexter la COVID-19 pour la non-réouverture des bureaux dans les régions éloignées, alors que le respect des consignes sanitaires est possible et que le gouvernement décide de rouvrir des succursales dans les zones chaudes, les plus touchées par le virus, telles que le centre-ville de Montréal. Aucun argument du gouvernement ne tient la route», a mentionné Maxime Blanchette-Joncas.

Quotidiennement, les équipes des députés du Bloc Québécois reçoivent des appels de citoyens incapables d’obtenir du soutien de Service Canada, malgré les nombreuses heures passées à tenter de les joindre par téléphone, et ils les soutiennent dans leurs démarches. Les députés bloquistes exigent à nouveau une réouverture complète des bureaux situés sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.