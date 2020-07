La loterie de la Fondation de la Maison Desjardins fait une gagnante

C’est le 8 juillet qu’a eu lieu le tirage de la loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Le billet chanceux est celui de France Dumont de Saint-Sauveur.

Il s’agissait de la neuvième édition de cette loterie. Le tirage a été effectué à l’Hôtel Levesque sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thorton. La gagnante a un mois pour choisir le concessionnaire-participant et ainsi bénéficier d’un montant de 25 000 $ sur l’achat d’un véhicule.

«Malgré les circonstances de confinement et le report du tirage, qui devait avoir lieu le 8 avril, au 8 juillet, la Fondation se réjouit d’avoir atteint 65 % de son objectif et remettra un montant net de 46 000 $ dans les coffres de la Fondation afin d’assurer le pérennité de la Maison Desjardins», a laissé savoir Renée Giard, présidente.

La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB profite de l’occasion pour remercier tous les concessionnaires-participants, les Caisses Desjardins du KRTB, l’entreprise J.S. Levesque et toute la population pour son appui indéfectible d’année en année.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

D’ailleurs, la Fondation est dans le dernier droit de sa grande campagne de financement réalisée au cours de la dernière année dont les objectifs sont la construction d’un centre de jour en soins palliatifs évaluée à 1 150 000 $ avant taxes et le financement privé du fonctionnement de la Maison Desjardins et de son centre de jour pour les cinq prochaines années.

Les deux premières phases de cette campagne de financement ont permis de recueillir des engagements de dons sur cinq ans de l’ordre de 2 860 000 $ auprès des grandes familles de la région. Actuellement dans sa troisième phase, c’est l’ensemble de la population qui est ainsi sollicitée pour amasser le dernier million de dollars. La Fondation peut vous faciliter la tâche avec des prélèvements automatiques, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site web maisondesjardinskrtb.ca.

Depuis maintenant plus de 10 ans, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie.Les soins et les services qui y sont offerts s’adressent à toute la population du KRTB, ce qui représente un bassin d’environ 85 000 habitants. La Maison accueille annuellement quelque 120 personnes en leur offrant, à elles et à leurs proches, un soutien essentiel. La Maison Desjardins est financée à 50 % par une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux et à 50 % par la Fondation. Outre le personnel soignant, environ 175 bénévoles sont actifs pour 25 000 heures de bénévolat chaque année.