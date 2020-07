Retour des fantômes du Vieux Rivière-du-Loup

Le parcours fantôme du Manoir seigneurial Fraser de Rivière-du-Loup est de retour cet été dans les rues du Vieux Rivière-du-Loup, cette fois-ci à l’aide du virtuel.

Cette activité permet la découverte du quartier patrimonial du Vieux Rivière-du-Loup de manière originale et a comme point de départ le Manoir Fraser, situé au 32, rue Fraser. Les participants à l’aide de leur calepin de détective et de leur cellulaire sillonneront les rues afin de découvrir ce que les fantômes du passé auront à leur raconter.

Dès leur arrivée au Manoir, les participants sont informés du défi qui leur est proposé. L’aventure cette année s’intitule : un mystère au monastère. Un téléphone cellulaire est requis pour visionner les capsules vidéo de chacune des stations. Les fantômes qui hantent le quartier depuis plus de deux-cents ans vous donneront un à un les indices pour dénouer l’intrigue. Dans le monde des fantômes, les époques n’ont plus d’importance. Vivez une aventure inédite et originale au coeur du Vieux Rivière-du-Loup en compagnie des personnages qui y ont vécu.

Cette activité aura lieu d’abord le samedi 11 juillet en soirée, puis les mercredis et jeudis de juillet ainsi que tous les mercredis et jeudis du mois d’août. Les tarifs sont de 7 $ par adulte et 10 $ pour les familles.

L’inscription est obligatoire au [email protected] Une plage horaire distincte en soirée sera attribuée à chaque groupe de participants. Cette activité est possible grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Rivière-du-Loup.