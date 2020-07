«Les libéraux fédéraux ont clairement perdu le contrôle des finances publiques» - le député Bernard Généreux

Bernard Généreux, député de Montmagny--L’Islet—Kamouraska—Rivière-du- Loup, était de retour à Ottawa le mercredi 8 juillet pour une réunion spéciale de la Chambre des communes, réunie partiellement afin d’entendre la mise à jour économique du ministre des Finances Bill Morneau.

«Les libéraux fédéraux ont clairement perdu le contrôle des finances publiques, et enregistrent aujourd’hui un déficit qui représente le double de toutes les dépenses gouvernementales pour une année entière, a déclaré le député Bernard Généreux. Non seulement le Canada a été le seul pays du G7 à avoir perdu sa cote AAA depuis le début de la crise, le Canada affiche actuellement le taux de chômage le plus élevé du G7, et le budget actuel ne contient pas non plus de plan de relance, qui devra inévitablement suivre la crise de la COVID-19.»

Bien que le député s’attendait déjà à une augmentation importante du déficit en raison d’une diminution de l’activité économique qui aurait occasionnée une perte de recettes de 71,1 milliards $ au gouvernement canadien, les dépenses additionnelles engendrées par le gouvernement Trudeau feront passer le déficit total à 343,2 milliards $ pour l’année 2020, une somme inédite selon monsieur Généreux.

Au cours des derniers mois, monsieur Généreux a travaillé très étroitement avec les gens du milieu concernant le programme Emploi d’été Canada. Ce dernier a d’ailleurs dénoncé le désordre à l’intérieur du programme cette année. «Ç’a été un vrai fiasco! Les emplois ont été annoncés au compte-gouttes et au 16 juin, encore plus de 100 000 $ restaient à confirmer dans mon comté alors que la saison touristique démarrait. Nombreux autres députés ont eu le même problème, ça ne fait pas de sens!».

De plus, le député mentionne que le personnel de ses bureaux informe beaucoup de gens au sujet de Service Canada. «Mon équipe ne chôme pas et doit diriger les citoyens pour des questions qui relèvent de Service Canada. À quand la réouverture des points de service de Montmagny et de Rivière-du-Loup?», demande le député, ajoutant que les gens qui ont à soumettre certaines pièces justificatives au gouvernement ne peuvent pas le faire à l’heure actuelle en raison des bureaux fermés.

Bien que la Chambre des communes ait suspendu ses travaux réguliers jusqu’au 21 septembre, il y aura trois autres réunions spéciales, les mercredis 22 juillet, 12 août et 26 août 2020, des sessions auxquelles le député aura l’occasion de poser des questions additionnelles au gouvernement.