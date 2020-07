La piscine régionale des Basques dans l’obligation de revoir son fonctionnement

Réuni au cours des derniers jours, lors d’une séance de travail spéciale, le conseil d’administration de la Corporation de la piscine régionale des Basques a eu à se positionner sur la réouverture de la piscine. Le conseil d’administration doit se résigner à maintenir la fermeture de la piscine au cours des prochaines semaines.

Les principaux motifs ayant guidé cette décision se résument ainsi :

La courte période d’ouverture potentielle (5 semaines) compte tenu du délai occasionné par la mise en place des mesures sanitaires préalable à l’ouverture ainsi que la courte période de disponibilité du personnel affecté à la surveillance;

Le manque de disponibilité des ressources humaines exigées pour exploiter le bassin.

Le nombre restreint de baigneurs pouvant être accueillis au même moment afin de respecter les mesures de distanciation;

L’impact de l’implantation des mesures sanitaires sur la viabilité financière des opérations;

La difficulté de recrutement d’administrateurs au sein du conseil d’administration de la Corporation.

En tant que propriétaire des installations, la Ville de Trois-Pistoles comprend les raisons ayant mené à cette décision et appuie le conseil d’administration de la piscine. De concert, la Ville de Trois-Pistoles et la Corporation de la piscine des Basques ont convenu qu’une analyse et une restructuration complète du fonctionnement doivent être réalisées afin de doter adéquatement l’infrastructure.

Cet exercice est nécessaire pour assurer la pérennité en termes de gestion administrative et de fonctionnement. La Ville de Trois-Pistoles accompagnera la Corporation afin que le service offert à la population des Basques puisse être maintenu et appuyé pour les prochaines années.

L’évolution de l’analyse dictera entre autres les orientations quant à une reprise des activités, lorsque que les conditions ciblées seront rencontrées. Soucieuse d’offrir un service de qualité et sécuritaire, toute l’organisation de la Corporation de la piscine régionale des Basques remercie sa clientèle pour sa compréhension.